Taylor Swift niet op de hoogte van nieuw live-album: “Smakeloos!” SDE

24 april 2020

19u57

Bron: Instagram 0 Muziek Taylor Swift (30) heeft een nieuw live-album uit, ‘Live from Clear Channel Stripped 2008'. Nou ja, zo ongeveer. Het is haar voormalige platenlabel Big Machine Records die het album uitbracht, zonder het medeweten van de zangeres. Dat zegt ze op Instagram.

“Bedankt aan mijn fans om me erop te wijzen dat mijn voormalige platenlabel vanavond een ‘album’ met live-optredens van mij uitbrengt”, schrijft Taylor Swift op haar Instagram-pagina. “De opname komt van een radio-optreden dat ik in 2008 gaf, toen ik 18 was. Big Machine zegt dat de plaat in 2017 werd uitgebracht, maar eigenlijk brengen ze het pas deze avond om middernacht uit."

“Ik ben altijd eerlijk met jullie over deze dingen, dus ik wil jullie laten weten dat dit niet door mij is goedgekeurd. Naar mijn mening lijkt het erop dat Scooter Braun en zijn investeerders hun laatste afrekening gezien hebben en beseft hebben dat het niet bepaald een slimme zet was om 330 miljoen voor m'n muziek te betalen. Nu hebben ze geld nodig”, haalt Swift uit. Daarmee verwijst ze naar het moment waarop Scooter Braun eigenaar werd van Big Machine Records én dus ook eigenaar van de rechten op Taylors oude muziek.

“Naar mijn mening een duidelijk voorbeeld van schaamteloos hebzucht in deze tijden van coronavirus. Smakeloos, maar overduidelijk", laat Swift weten.

