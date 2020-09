Taylor Swift evenaart hitlijstrecord Whitney Houston JVE

08 september 2020

07u58

Bron: ANP 0 Muziek Taylor Swift (30) heeft deze week alweer een mijlpaal behaald. Haar nieuwste plaat ‘Folklore’ doet het bijzonder goed en staat nu al voor de zesde week op rij op de eerste plek in de Billboard-albumlijst. Daarmee komt ze op gelijke hoogte te staan met Withney Houston, die in 2012 overleed.

Zowel Withney Houston als Taylor Swift hebben in totaal 46 weken de Amerikaanse albumlijst aangevoerd. Withney was de allereerste vrouwelijke artiest die het zolang volhield. Dat deed ze met de albums ‘Whitney Houston’ (1985), ‘Whitney’ (1987), de soundtrack van ‘The Bodyguard’ (1992) en ‘I Look To You’ (2009).

Maar nu zit de populaire Taylor Swift haar op de hielen. De zangeres wist met zeven van haar acht studioalbums bovenaan de Billboard 200 te komen. Zo ook met haar laatste plaat ‘Folklore’, die deze week voor de zesde keer op rij bovenaan prijkt. De Britse Adele heeft met haar 34 weken ook al vaak op de bovenste plek gestaan.

De dames zijn dichtbij de mannelijke artiesten met de meeste weken op de eerste plaats: Garth Brooks (52) en Michael Jackson (51). Allen zijn echter ver verwijderd van The Beatles die met 132 weken de absolute recordhouder zijn.

