Taylor Swift en Katy Perry zullen niet samen te zien zijn in videoclip SD

15 juni 2019

17u32

Bron: ANP 0 Muziek Ze mogen dan ondertussen de strijdbijl begraven hebben, maar op meer hoeven fans voorlopig niet te hopen: Taylor Swift (29) en Katy Perry (34) zullen niet samen (zoenend) te zien zijn in de videoclip van Swifts nieuwe single, ‘You Need To Calm Down’. Dat heeft de zangeres op sociale media laten weten.

“Hey, Taylor Swift”, schrijft een fan van de Amerikaanse zangeres op Tumblr. “Niet om je in vraag te stellen, maar weet je dat er een gelekt concept de ronde doet waarin jij en Katy (Perry, red.) verkleed zijn als frietjes en een hamburger elkaar kussen? Je weet dat dat dom is, toch? (...) Als er echt zo'n scène is, dan zou ik die snel schrappen, want het is echt een slecht idee.” Taylor Swift, die wel van een beetje interactie met haar fans houdt, reageert snel op het bericht. “Jongens. Dit is absoluut nep. Om een bondgenoot te zijn, betekent het verschil weten tussen verdedigen en lokken. Iedereen die deze positiviteit wil ombuigen in iets dat het niet is, moet even kalmeren. Het kost nul dollar om niet op onze jurken te trappen." Daarmee verwijst Swift naar haar meest recente nummer ‘You Need To Calm Down’, waarin die laatste zin ook voorkomt.

Onlangs plaatste Katy Perry een foto op haar Instagram-account van een schaal koekjes met de tekst ‘Peace at Last', oftewel ‘eindelijk vrede’. Ze voegde daar de woorden 'Let's be friends' aan toe, tagde haar rivale en reageerde bovendien met 'Dit voelt goed'. Taylor beantwoordde de handreiking met een reeks hartjes. De zangeressen leefden sinds 2013 in onmin met elkaar, toen Taylor beweerde dat Katy een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar eigen tournee.