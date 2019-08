Taylor Swift bevestigt plannen om oude muziek zelf opnieuw op te nemen SDE

22 augustus 2019

11u56

Bron: THR 0 Muziek Je herinnert je vast de hele heisa nog om de overname van platenmaatschappij Big Machine Label door Scooter Braun. Door die overname kwamen ook alle oude masters (de originele opnames van een nummer, red.) van Taylor Swift in handen van Braun, iets waar de popster niet mee kon leven. Nu heeft Swift een oplossing gevonden, en bevestigd dat ze zélf haar oude nummers opnieuw zal inzingen.

Begin juli lekte het nieuws uit dat Big Machine Label overgenomen zou worden door Scooter Braun, de manager van onder meer Justin Bieber en Ariana Grande. Daardoor kon hij ook beslag leggen op de masters van Taylor Swift, die niet lang daarvoor het platenlabel verlaten had - zonder de opnames met zich mee te nemen. Swift reageerde in een lang bericht op Tumblr kwaad op de overname: “Dit is de slechtst mogelijke uitkomst”, schreef ze. “Al jarenlang smeek ik om een kans om eigenaar te zijn van mijn werk. Ik ontdekte dat Scooter Braun mijn masters had gekocht toen het werd aangekondigd. Ik kan alleen maar denken aan het niet-aflatende, manipulatieve getreiter dat hij al jarenlang mijn richting uitgooit. Nu heeft Scooter mijn levenswerk van me afgenomen, en ik kreeg geen kans om het te kopen. Mijn muzikale erfgoed ligt in de handen van iemand die het probeerde te ontmantelen.”

Scott Borchetta, de eigenaar van Big Machine Label, verweerde zich, en liet weten dat Swift’s vader al jaren aandeelhouder is van het platenlabel en dus ook op de hoogte was van de overname. Daarnaast beweerde hij dat Swift alle kansen had gekregen om haar masters terug te kopen.

Wat er ook van zij: Taylor is vast van plan om Scooter niet te laten winnen. In een interview met Tracy Smith voor ‘CBS Sunday Morning' bevestigt de zangeres dat ze al haar muziek opnieuw gaat opnemen. “Is dat een plan?” vraagt Smith. Waarop Taylor vastberaden antwoordt: “Ja, absoluut.”

