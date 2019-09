Taylor Swift annuleert concert op omstreden paardenrace kv

22 september 2019

02u02

Bron: BBC, CNN 0 Muziek Taylor Swift heeft haar optreden op de Melbourne Cup, een bekende Australische paardenrace, afgezegd. De beslissing komt er na zware druk van dierenrechtenactivisten. Sinds 2013 zijn immers al zes paarden in de Cup om het leven gekomen.

De Melbourne Cup maakte eerder deze maand het optreden van Taylor Swift op 5 november bekend, maar dat concert werd zaterdag wegens “planningsproblemen” weer geannuleerd. “Veranderingen aan haar Aziatische promotour zouden het voor Swift logistiek onmogelijk maken” om naar Melbourne af te zakken, deelt de organisatie mee.

De zangeres kreeg veel kritiek van dierenrechtenorganisaties die haar beschuldigden van “het goedkeuren van dierenmishandeling”. Sinds 2013 zijn al zes paarden in de Melbourne Cup om het leven gekomen. Een daarvan werd vorig jaar op de renbaan geëuthanaseerd nadat het zijn schouder had gebroken.



De Australische Coalitie voor de Bescherming van Renpaarden is ervan overtuigd dat de zangeres het optreden heeft afgezegd als gevolg van hun campagne om de paardenrennen te boycotten. In een petitie die vorige week werd gelanceerd, stelde de vereniging immers dat de artieste “ofwel totaal niet op de hoogte was van de gruwelijke realiteit van paardenraces of dat ze geld boven medeleven plaatste door in te stemmen met een optreden”.

“Aangezien ze al zo succesvol is, kan ze het zich makkelijk veroorloven om niet alleen NEE te zeggen, maar ook om van de gelegenheid gebruik te maken om de paarden te helpen door zich uit te spreken tegen wreedheid jegens paarden in de racewereld. Als ze om andere dieren zou geven zoals ze van katten lijkt te houden, dan annuleert ze haar optreden en gebruikt ze haar stem om een sterk statement te maken dat dierenmishandeling onaanvaardbaar is”, luidde het verder.

De entourage van Swift heeft voorlopig nog niet op het nieuws gereageerd. Het is nog niet bekend wie de zangeres zal vervangen op de Melbourne Cup.