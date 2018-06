Taxichauffeur blundert bij ophalen bluesartiest Joe Bonamassa TT - MVDB

08 juni 2018

14u03 10 Close enough....😂😎👍 Een foto die is geplaatst door null (@joebonamassa) op 08 jun 2018 om 09:35 CEST Muziek Een taxichauffeur heeft een lachwekkende blunder gemaakt toen hij vanmorgen op de Nederlandse luchthaven Schiphol de Amerikaanse bluesartiest Joe Bonamassa (41) ging ophalen. Hij hield in aankomsthal een tablet omhoog met daarop de naam 'Mr Bonanza'. Bonamassa lag dubbel van het lachen toen hij de fout ontdekte.

Joe Bonamassa, die morgen optreedt op een bluesfestival in het Nederlandse Grolloo, maakte een foto van zijn ontmoeting met de chauffeur en zette die op Instagram. Daar werd het kiekje in korte tijd getrakteerd op een groot aantal likes. Of de fout werd gemaakt door de chauffeur of door de organisatie is niet bekend. Hoe dan ook maakte Bonamassa een kleine, positief bedoelde sneer over zijn 'bijna' goed geschreven naam. "Dichtbij genoeg..."

'Bonanza' was in de jaren 60 en 70 een populaire westernserie die ook op de toenmalige BRT werd uitgezonden. De serie rond vader Ben 'Pa' Cartwright en zijn zonen Adam, Hoss en Little Joe liep veertien seizoenen. In totaal werden er 430 afleveringen ingeblikt. De Antwerpse volksgroep De Strangers gebruikten de herkenbare begintune voor hun reclamespot voor de winkelketen 't Amerikaantje.