Tamino maakt een nummer met de bassist van Radiohead DBJ

14 april 2018

09u16 0 Muziek De Antwerpse artiest Tamino herwerkt het nummer 'Indigo Night' van zijn album 'Tamino' met een nieuwe baslijn. Die werd ingespeeld door Colin Greenwood, de bassist van Radiohead.

De Antwerpse singersongwriter Tamino brak door met de liedjeswedstrijd 'De nieuwe lichting' op Studio Brussel. Door zijn stem en de manier waarop de muziek klinkt werd toen meteen een link gelegd naar Radiohead. Dat hij nu met een bandlid mag samen werken is een droom, zegt de zanger op Studio Brussel.

"Afgelopen zomer is hij naar mijn optreden komen kijken in Openluchttheater Rivierenhof", vertelt hij. "We hadden meteen een klik. Het nummer miste een goeie baslijn en ik dacht: ik kan het altijd vragen. Hij was meteen enthousiast. Ik vond het fantastisch dat hij dat zag zitten."

Beluister het nummer hieronder.