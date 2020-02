Sylver viert 20ste verjaardag met tour in eigen land: "We zouden slechts één nummertje maken, meer niet" Jolien Boeckx

17 februari 2020

00u00 3 Muziek Ze gingen samen één nummertje maken, meer niet. Maar 'Turn the Tide' werd een wereldhit. Intussen gaan Silvy De Bie (39) en Wout Van Dessel (45) al twee decennia, met een pauze van vier jaar, door het leven als Sylver. En dat vieren ze met een tour door eigen land.

Zaterdagavond vertrokken ze richting het Oost-Duitse Greifswald. Een optreden voor 2.000 man. Wekelijkse kost voor Sylver, nog steeds na twintig jaar. "Vanaf het begin zijn we populair geweest in het buitenland - van drie tournees in China tot shows in de VS - en dat is altijd zo gebleven. Brengen we iets nieuws uit, weten we niet wat dat in België gaat geven. Maar in Duitsland en de Oostbloklanden is het altijd prijs", vertelt Wout. "Voor ons twintigjarig bestaan leggen we nu de focus op België. Nog eens in ons eigen bed kunnen slapen, zal deugd doen", lacht Silvy. "We gaan vanaf 20 maart touren in Vlaanderen met een liveband van zeven mensen. Een 75 minuten durende show met al onze hits en spectaculaire lichteffecten: het wordt één grote fuif. Nu al minstens vijftien keer, en er komen nog shows bij."

Flashback naar 2000. Naar discotheek Illusion in Lier, waar de wortels van Sylver gezaaid zijn. Wout was er dj, Silvy wekelijkse gast. "De tijd dat dj's hun sets nog op cassettes opnamen en ik die ging kopen. Nu ja, ik kreeg ze van Wout", lacht Silvy, die ook het aanbod kreeg om 'Turn the Tide' in te zingen. "We zouden slechts één nummer maken, meer niet. Ik wou niet eens dat de mensen wisten dat ik het had ingezongen. Maar we hadden de 'pech' dat het een gigantische hit werd. We hadden geen andere keuze dan verder te gaan."

Regi Penxten werd vaste producer en is dat vandaag nog steeds. In 2009 kwam John Miles Jr. erbij als gitarist en werd Sylver een trio. Vandaag zijn we zes studioalbums, meer dan twee miljoen verkochte platen en vijfentwintig hitsingles in de Ultratop later. "En veel meer zelfvertrouwen. Twintig jaar geleden stond ik op het podium als een bang vogeltje dat elk moment afgeknald kon worden. Nu ben ik assertiever en zelfzekerder", zegt Silvy.

Dochtertje Noor

Twaalf jaar geleden werd Silvy mama van een dochter, Noor. "En dat heeft wat veranderd in de groep. Wij voelen ons soms wat bemoederd. Silvy doet net onze was niet", lacht Wout. "Nee serieus, Silvy zorgt echt goed voor ons. En Noor is één van de krachten die Sylver overeind houdt. Ze voelt een beetje als de dochter van ons alle drie. Ze is deel van de familie." "Met onze verjaardagstour zal ze er continu bij zijn. Onze persoonlijke assistent", zegt Silvy. "En misschien pakt ze ooit de groep wel over, als ik het moe ben. Ik ben er zeker van dat ze dat kan."

Adempauze

Momenteel is er nog geen sprake van stoppen. "Sylver is een trein die altijd goed gebold heeft. Op een bepaald moment iets té hard. We moesten op krachten komen", zegt Wout. "Wij zaten van bij de start continu in een bubbel, we werden geleefd", volgt Silvy. "Ruzie hebben we nooit gehad, want in die twintig jaar hebben we slechts twee discussies gehad. We zijn altijd broers en zus geweest. Maar we hadden een adempauze nodig en die heeft deugd gedaan."

