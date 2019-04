Swedish House Mafia met ‘One’ op 1 in Tomorrowland Top 1000 KD

11 april 2019

18u00

Bron: Tomorrowland 0 Muziek Tomorrowland wordt 15 en om dat te vieren, lanceerde het een poll om de Tomorrowland Top 1000 te bepalen. Muziekfans over de hele wereld stemden massaal op hun top 3 van favoriete tracks. Swedish House Mafia staat op één met ‘One’. Dimitri Vegas & Like Mike – met 28 nummers de populairste artiesten in de lijst – staan op de tweede plaats. Avicii vervolledigt het podium.

Swedish House Mafia prijkt op de eerste plaats in de Tomorrowland Top 1000 met hun debuutsingle ‘One’. In totaal hebben de Zweden zes nummers in de lijst. Het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike zijn de populairste artiesten in de lijst met 28 liedjes. De Tomorrowland Top 1000 heeft 31 verschillende nationaliteiten en een kwart van alle nummers in de lijst komen uit Nederland. David Guetta, de enige artiest die elke editie van Tomorrowland bijwoonde, heeft 15 nummers in de Tomorrowland Top 1000. Charlotte De Witte is de populairste vrouwelijke artieste is met 4 liedjes.

De top 10 van de Tomorrowland Top 1000

1. Swedish House Mafia – One

2. Dimitri Vegas & Like Mike, Moguai – Mammoth

3. Avicii – Levels

4. David Guetta ft.Sia – Titanium

5. Martin Garrix – Animals

6. Alesso ft. Tove Lo – Heroes

7. Armin Van Buuren ft. Trevor Guthrie – This Is What It Feels Like

8. Avicii & Nicky Romero – I Could Be The One

9. Dimitri Vegas & Like Mike ft. Martin Garrix - Tremor

10. Afrojack ft. Martin Garrix ft. Dimitri Vegas & Like Mike – Turn Up The Speakers