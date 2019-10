Suzan & Freek houden samen met BLØF halt in de Lotto Arena KD

07 oktober 2019

08u12

Bron: MNM 2 Muziek Het succes van de Nederlandse artiesten Suzan & Freek en BLØF blijft maar aanhouden in België. De muzikale formaties bundelen nu hun krachten in de Lotto Arena. Dat vertelden de Nederlanders deze ochtend op MNM.

Suzan & Freek groeiden dankzij hun oorwurm ‘Als Het Avond Is’ uit tot een echt begrip in zowel Nederland als België. Het muzikale duo heeft miljoenen streams op Spotify en wist minstens zoveel fans naar hun YouTube-video’s te lokken. Na de vele uitverkochte shows in Nederland, doen ze nu ook Vlaanderen aan. Op 7 december openen ze in de Lotta Arena voor BLØF, de groep die bij ons vooral bekend is door de hit ‘Zoutelande’. Tickets voor het concert zijn te koop via livenation.be.