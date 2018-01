Superschattig: dochtertje van Pink steelt de show in nieuwe videoclip van haar mama DBJ

30 januari 2018

17u30 1

Willow, het zes jaar oude dochtertje van Pink (38), steelt de show in de nieuwe video van haar mama. In het krachtige 'Wild Hearts Can't Be Broken' verschijnt ze aan de zijde van haar mama en geeft ze haar een innige knuffel.