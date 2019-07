Sunset Concert met Alvaro Soler trekt 11.000 mensen naar het Q-Beach House MVO

15 juli 2019

06u21 0 Muziek Een mooie opkomst voor het eerste Sunset Concert van Qmusic. Maar liefst 11.000 mensen hebben gisterenavond, zondag 14 juli, aan het Q-Beach House in Oostende kunnen genieten van een Sunset Concert met Alvaro Soler.

Het was het eerste van vier zomerse concerten die in Oostende op het programma staan. De Spaanse zanger met Belgische roots bracht op het strand enkele van zijn bekendste nummers, waaronder ‘Sofia’ en ‘Loca’. Het Sunset Concert met Alvaro Soler was ook integraal (live) te zien via HLN.be en de online kanalen van Qmusic.