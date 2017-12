Summer of 2018: Bryan Adams komt volgend jaar naar ons land DBJ

08u10

Bryan Adams heeft een nieuwe plaat uit. 'Ultimate' noemde hij die en, op twee nieuwe nummers na, is het een verzameling van zijn grootste hits. Zijn wereldtour start op 24 mei en een maand later, op 23 juni; houdt hij halt in Paleis 12 in Brussel. Tickets zijn te koop vanaf 10u.

Bryan Adams is één van de meest begenadigde muzikanten van zijn generatie, met een stem herkenbaar uit de duizend, energieke liveshows en een ellenlange lijst internationale en tijdloze hits, waaronder '(Everything I Do) I Do It For You', 'Can’t Stop This Thing We Started', 'Summer of ‘69' en 'Heaven'!

Ultimate CD is out worldwide! (well, I hope it is 🍑) #bryanadamsultimate Een foto die is geplaatst door null (@bryanadams) op 12 dec 2017 om 13:54 CET