Studio Brussel zoekt ‘King of Pop’ in nieuwe muziekquiz SDE

26 augustus 2020

11u30

Bron: Studio Brussel 0 Muziek Wie is de King of Pop en weet het meest over popmuziek? Dat wil Stijn Van de Voorde 12 weken lang uitzoeken op radiozender Studio Brussel. Bekende en onbekende muziekliefhebbers, zoals Danira Boukhriss, Jens Dendoncker en Mathieu Terryn, quizzen vanaf zondag 6 september om de titel.

Vanaf zondag 6 september gaat Stijn Van de Voorde 12 weken lang op zoek naar De King of Pop (m/v/x) op Studio Brussel. Het concept? 20 muzikale vragen, elke zondag. Stijn stelt de vragen, maar ook de luisteraars mogen meedingen naar de prijs. De beste online quizzer mag in de twaalfde en laatste aflevering zijn kans wagen in de radiostudio.

Wie wordt De King of Pop?

Zondag 6 september: Danira Boukhriss

Zondag 13 september: Mathieu Terryn

Zondag 20 september: Otto-Jan Ham

Zondag 27 september: Eva De Roo

Zondag 4 oktober: Ella Leyers

Zondag 11 oktober: Pedro Elias

Zondag 25 oktober: Gloria Monserez

Zondag 1 november: Jens Dendoncker

Zondag 8 november: Glints

Zondag 15 november: Coely

Zondag 22 november: Joris Brys

Zondag 29 november: een luisteraar

De King of Pop: vanaf zondag 6 september elke zondag van 10.00 tot 12.00 uur op Studio Brussel.