Studio Brussel lanceert twee nieuwe digitale muziekstreams

25 mei 2020

08u53

Bron: VRT 0 Muziek Radiozender Studio Brussel lanceert maandag twee nieuwe digitale muziekstreams. Via Hooray en Bruut kunnen luisteraars non-stop hiphop of stevige gitaren ontdekken en beluisteren. De twee streams vervolledigen het aanbod van de muziekzender waar ook De Tijdloze en #ikluisterbelgisch al deel van uitmaken.

Hooray is al langer hét hiphopmerk van Studio Brussel. Zo was er afgelopen donderdag nog de Hooray 100, de lijst met de 100 beste hiphopnummers volgens de luisteraars. Met de Hooray-muziekstream brengt de zender nu ook non-stop de beste hiphop, van Denzel Curry en Blue Same tot A$AP, Future, Kendrick en Stormzy.

Bruut is dan weer de muziekstream die je op elk moment van de dag de energieboost kan geven die je nodig hebt. Het is namelijk hét Studio Brussel-keurmerk voor stevige, rauwe gitaren. In het weekend van 20 juni staat Bruut trouwens een weekend lang in het teken van 25 jaar Graspop.

Ook in het reguliere radioschema krijgen de nieuwe muziekstreams een plaats. Op zondagavond tussen 18 en 20 uur horen luisteraars telkens een selectie van Bruut. Genieten van Hooray kan van maandag tot en met donderdag tussen 19 en 20 uur. De nagelnieuwe streams kan je beluisteren via stubru.be of de app van Studio Brussel.