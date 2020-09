Studio Brussel in quarantaine na coronabesmettingen, bijna de hele week non-stop muziek SDE

06 september 2020

18u10

Bron: Studio Brussel 122 Muziek De komende week zal heel anders klinken op Studio Brussel. Nadat er twee coronabesmettingen werden vastgesteld, moeten alle medewerkers in quarantaine. Dat vertaalt zich ook in een aangepast zendschema, klink het.



In het kernteam van Studio Brussel zijn de afgelopen dagen 2 coronabesmettingen vastgesteld. Beide medewerkers stellen het goed, maar na overleg met de bedrijfsarts en preventiedienst van de VRT werd besloten dat alle medewerkers van de radiozender uit voorzorg in quarantaine moeten en zich moeten laten testen. “De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles”, klinkt het bij nethoofd Jan Van Biesen. “We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen. We hopen, zo snel als dit weer mag en kan, al onze normale uitzendingen en aanbod weer te hernemen, want ons volledige team is hier extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen.”

De komende week zal je op de radio non-stop muziek horen. Enkel de ochtendshow van Michèle Cuvelier (06.00 – 09.00 uur) en de avondshow van Fien Germijns (16.00 – 19.00 uur) gaan nog wel door. Michèle en Fien maken solo radio van bij hen thuis.