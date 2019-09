Studio Brussel-dj BLACK MAMBA zegt optredens af door acute tinnitus: “Ik kan enkel in stilte afwachten” KD

25 september 2019

09u35 0 Muziek Noena Eze, beter bekend als dj BLACK MAMBA, moet noodgedwongen al haar opdrachten voor de komende maand afzeggen. De muzikante is getroffen door acute tinnitus, ook wel oorsuizingen genoemd. Hierdoor kan ze haar beroep niet uitoefenen. “Ik kan enkel in stilte afwachten.”

De dj maakte het nieuws zelf bekend op Facebook en gaf ook wat meer uitleg op Studio Brussel. “Ik gebruik steeds op maat gemaakte oordoppen tijdens het draaien, maar toch is het mij overkomen. Het enige wat ik momenteel kan doen is mijn behandeling (een cortisonekuur en zuurstoftherapie, nvdr.) volgen en in stilte afwachten. Door de tinnitus zal ik al mijn bookings en radioshows bij Studio Brussel voor de komende maand moeten afzeggen”, klinkt het erg teneergeslagen. “Hopelijk zijn de oorsuizingen tijdelijk. De gedachte dat ik door het leven zou moeten met permanente tinnitus maakt me heel bang.” BLACK MAMBA heeft ondertussen een week stilte achter de rug. “Bid voor mijn oren en bescherm die van jou.”