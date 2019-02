Studio 100 werkt aan musical over Boudewijn SPS

16 februari 2019

11u22

Bron: Belga 0 Muziek Studio 100 werkt aan een opvolger voor de musical ‘40-45'. De nieuwe musical zal gaan over koning Boudewijn, maar meer details zijn er voorlopig niet. "Studio 100 heeft een invalshoek gevonden die de sleutel vormt tot een fantastische kroniek van een vorst, een volk én zijn natie", klinkt het.

Ook voor deze musical gaat Studio 100 samenwerken met Frank Van Laecke, die ook al betrokken was bij ‘Daens’, ‘14-18' en recent ‘40-45'.

Het bedrijf meldt wel al dat de nieuwe musical ‘Boudewijn’ zal heten, maar over de cast en de datum of locatie van de première is nog niets bekend.

Van ‘40-45' zijn al meer dan 565.000 tickets verkocht.