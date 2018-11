Studio 100 lijft Baba Yega in, maar wie zijn de mannen achter de maskers? SD

28 november 2018

10u00 1 Muziek Baba Yega heeft een nieuwe baas. De dansgroep die indruk maakte in ‘Belgium’s Got Talent 2016’ werd binnengehaald door Studio 100. Gert Verhulst ontfermt zich over de gekke buitenaardse wezens. Maar welke gezichten schuilen er nu eigenlijk achter die maskers?

Baba Yega kent voornamelijk bij jongeren nog enige populariteit. Na winst in België en de publieksprijs in Duitsland dook Baba Yega ook op in de Britse versie van ‘Got Talent’. De dansers overtuigden moeiteloos de jury - met vier keer een ‘yes’ - en maakten ook indruk op Simon Cowell. “Er hebben nog nooit aliens gewonnen, maar jullie zijn welkom”, zei hij toen.

Ook in de stal van Studio 100 krijgen ze nu een warm welkom. “De hype al voorbij? Dan blazen wij die wel nieuw leven in”, klinkt het zelfverzekerd bij Gert Verhulst. Baba Yega gaat ook meteen aan de slag: binnenkort gaan ze programma’s en online formats maken. Zaterdag maakt de gemaskerde dansformatie haar debuut in de Grote Sinterklaasshow.

Laundry Day

Hoewel de geheimzinnige dansgroep uit Ieper zich schuilhoudt achter maskers, is het mysterie rond hun identiteit al deels onthuld. De band trad in 2015 namelijk op tijdens Laundry Day, en daar lieten de heren hun maskers gewoon af. Iedereen identificeren lukt nog niet, maar wel staat vast dat Sinerjey Meyfroodt, ex-deelnemer aan ‘So You Think You Can Dance’, het brein is achter de bende. Hij komt uit Ieper. “Ik wil mijn intensieve carrière als profdanser rustig afbouwen”, klonk het twee jaar geleden. “Ik ben toe aan een nieuwe uitdagingen en daar is Baba Yega perfect voor. Binnen de groep ben ik niet enkel danser en choreograaf, maar ook MC.”

Nacht Van De Flügel

Een ander lid is DJ Davoodi, die eerder al op Tomorrowland stond. Hij is het muzikale brein achter Baba Yega en stond met hen al in februari 2016 op de Nacht Van De Flügel, een fuif georganiseerd door KAJ Zillebeke in Ieper. Daar dook later ook een aftermovie van op. In het filmpje zien we de twee ook echt aan het werk. De gelijkenissen met de gemaskerde Baba Yega zijn treffend. Bepaalde danspasjes komen zelfs identiek terug in de eerste auditie van Baba Yega in ‘Belgium’s Got Talent’.

Bij de band hoort naar verluidt ook een vrouwelijke danseres. Aan de pakjes te zien danste zij niet mee tijdens ‘Belgium’s Got Talent’, maar volgens ingewijden maakt zij ondertussen wél deel uit van de groep.