Studio 100 brengt musical ‘Daens’ terug, met Peter Van De Velde in de hoofdrol TK

11 maart 2019

07u17

Bron: GvA 1 Muziek Dat spektakelmusical ‘40-45' een schot in de roos is, hoeven we je niet meer te vertellen. Tickets voor de show in het pop-uptheater in Puurs blijven verkopen als zoete broodjes. Studio 100 beseft duidelijk dat het concept aanslaat, want de musical krijgt gezelschap van een oude bekende: ‘Daens’ krijgt een makeover en zal volgend jaar opnieuw in Puurs te zien zijn, waar de show zal afwisselen met ‘40-45'.

Tien jaar geleden was musical ‘Daens’ voor het eerst te zien in het voormalige postgebouw Antwerpen X in Berchem. “Daens was een echte mijlpaal”, blikt regisseur Frank Van Laecke terug in de Gazet van Antwerpen. “Omdat het voor Studio 100 de eerste grote productie voor volwassenen was. Ik had eerder al met veel plezier meegewerkt aan kerstshows van Samson en Gert, maar Daens was een heel ander kaliber. Het was ook vernieuwend door de locatie in Antwerpen X. Tot dan gingen we voor een musical allemaal naar het theater. En er was de aanpak van het concept, dat visueel innovatief was. Er was geen groot decor: er werd gewerkt met 3D-projectie. Dat vergrootte onze mogelijkheden enorm. Er kon een trein het station binnenrijden zonder dat er effectief een gebouw of een voertuig nodig was. Daar werd de grondslag gelegd voor wat volgde. 14-18 ging een stap verder, 40-45 deed er nog eens vijftig stappen bij.”

De originele show krijgt nu een volledige makeover, zodat het concept meer op dat van ‘40-45' gaat lijken. De hoofdrol is weggelegd voor Peter Van De Velde, die momenteel ook te zien is als vader van de twee hoofdrolspelers in ‘40-45'. Opvallend detail: die rol deelt hij met Lucas Van den Eynde, de originele ‘Daens’. De meeste mensen kennen hem vooral van zijn rol als Piet Piraat, maar Van De Velde was ook al aanwezig in de originele ‘Daens’, waarin hij de norse opzichter Schmitt speelde.

Wanneer de herwerkte musical in première gaat, is nog niet bekend. Wel is al geweten dat Studio 100 ‘Daens’ en ‘40-45' afwisselend zal brengen in het pop-uptheater in Puurs, dat eigenlijk een steeds permanentere vorm begint aan te nemen.