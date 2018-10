Stromae was heel even overleden DBJ

12 oktober 2018

12u40 2 Muziek Op sociale media gaat al een paar dagen het gerucht dat Stromae, de artiestenaam van Paul Van Haver (33), omgekomen is na een ongeval in Parijs. Het blijkt om een hoax te gaan.

Op woensdag verscheen er een R.I.P.-pagina op Facebook die bijna een miljoen likes opleverde. Op het eerste gezicht lijkt de pagina waarheidsgetrouw omdat er wat details worden vrijgegeven. "Op woensdag 11 oktober, omstreeks 11 uur 's morgens is Stromae overleden", staat er geschreven. "Stromae werd op 12 maart geboren in Brussel, hij zal gemist maar niet vergeten worden. Toon je medeleven en respect voor de artiest door deze pagina te liken."

Honderden fans schreven meteen een boodschap waarin ze hun verdriet en medeleven uitten. Ook op Twitter volgenden er heel wat reacties. Het duurde echter niet lang voor er kritische berichten volgden. De laatste maanden verschenen er namelijk een heleboel valse berichten over overlijdens van bekendheden. Sommigen hadden het over het feit dat geen enkel Belgisch medium over zijn dood had bericht. De Facebookpagina is inmiddels verwijderd.