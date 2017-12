Stromae trouwde twee jaar geleden in alle discretie, dit zijn de eerste beelden DBJ

11u46

Bron: Instagram 0 rv/Elle Stromae met vriendin Coralie Barbier Muziek Het is intussen al twee jaar geleden dat Stromae en Coralie Barbier elkaar het ja-woord gaven. Dat gebeurde in alle discretie in een viersterrenhotel in Mechelen, enkel omringd door goede vrienden en familie. Het koppel kon alle foto's van de romantische avond verborgen houden, tot Coralie die nu zelf op haar Instagramprofiel plaatst.

Op 12 december 2015 trouwden Paul Van Haever en zijn vriendin Coralie en ook de vaste fotograaf van de 32-jarige zanger was daarbij. Op de foto's krijgen we een deel van de sfeer mee. Een foto van de eettafel is te zien, maar ook een deel van de jurk van Coralie.

❤️12/12/15❤️#2yearsago #wedding - photo: @michael_ferire Een foto die is geplaatst door null (@barbiercoralie) op 17 dec 2017 om 15:43 CET

❤️12/12/15❤️#2yearsago #wedding -photo: @michael_ferire Een foto die is geplaatst door null (@barbiercoralie) op 17 dec 2017 om 15:42 CET

❤️12/12/15❤️#2yearsago #wedding - photo: @michael_ferire Een foto die is geplaatst door null (@barbiercoralie) op 17 dec 2017 om 15:40 CET