Strijd om bandnaam 'Lady A' wordt heviger: "Ik heb te lang en te hard gewerkt om nu m'n naam te delen"

11 juli 2020

18u37

Een paar weken geleden besloot de Amerikaanse groep Lady Antebellum om van naam te veranderen in het kader van de Black Lives Matter-beweging. Lady A zou hun nieuwe naam worden. Maar er treedt al iemand op onder die naam, zangeres Anita White. Het begin van een bitse strijd.

De Amerikaanse countrygroep Lady Antebellum besloot onlangs van naam te veranderen, omdat hun naam verwijst naar het racistische ‘Antebellum South’, het vooroorlogse zuiden. Sinds 2010 bezitten ze ook het handelsmerk op ‘Lady A’, dus bij de zoektocht naar een nieuwe naam was de keuze snel gemaakt. Alleen treedt er al iemand onder die naam op: blueszangeres Anita White.

Zij besloot om de groep om 10 miljoen dollar te vragen: “Ik vond het maar eerlijk dat ik mezelf kon ‘rebranden’ met 5 miljoen dollar. De andere 5 miljoen dollar moest naar de Black Lives Matter-beweging gaan om andere artiesten die het moeilijk hebben, te helpen", legt ze uit. Maar daar was de tegenpartij niet bepaald mee opgezet. Zij spanden eerder deze week een rechtszaak aan tegen White, waaruit moet blijken dat ze terecht de naam Lady A gebruiken. White zou de naam wél mogen blijven gebruiken.

Naast elkaar bestaan

“Ik beschouw mezelf niet als een slachtoffer”, zegt White daarover. “Maar ik heb te hard en te lang gewerkt om nu gewoon weg te lopen en te zeggen dat ik m’n naam met hen zal delen. Ze willen zich iets toe-eigenen dat ik al decennialang gebruik. Dat ik geen 40 miljoen fans of 40 miljoen dollar heb, zou niet mogen uitmaken."

De zangeres vindt dat ze niet goed behandeld is door de groep. “Toen ze het hadden over hoe de gesprekken op niets uitliepen, hadden ze het alleen maar over hoe ze me konden laten doen wat zíj wilden dat ik deed: naast elkaar bestaan. Dat heb ik nooit gewild. Daar blijf ik bij, ik heb het al zo vaak gezegd." Ze voegt eraan toe dat ze haar muzikale collega’s vaak verteld heeft dat naast elkaar bestaan niet zou werken, ondanks hun beweringen dat ze hun best zouden doen om haar naam op de voorgrond te houden. “Maar je kan me nergens meer vinden, dus ze zijn niet in staat om hun woord te houden”, zegt White, die een duidelijk verschil merkt in zichtbaarheid sinds Lady Antebellum van naam veranderde. “Ze meenden niet wat ze zeiden, anders zou ik niet uitgewist zijn. Er zijn fans die me mailen om te vragen hoe ze aan m'n muziek moeten raken, omdat ze me niet meer terugvinden."

“Rechtszaak tegen zwarte vrouw”

“Ze zeggen dat ze bondgenoten zijn en dat ze hun naam wilden veranderen vanwege de racistische connotatie, en vervolgens spannen ze een rechtszaak aan tegen een zwarte vrouw voor de nieuwe naam", haalt ze de schouders op. “Ik zou nooit om geld gevraagd hebben, maar ze luisterden niet naar me en ik wist dat ze niet oprecht waren. Ze vertellen het verhaal dat ik om 10 miljoen dollar vroeg, maar ze vertellen niet het ware verhaal, en ze zeggen ook niet waarom ik dat deed. Ik zag dat het nergens heen ging en dat ze me uitwisten. Dus wat ga ik dan doen? Ik moest mezelf wel ‘rebranden’.” Ze voegt eraan toe: “Het enige wat ik wilde was mijn naam behouden in het bluesgenre. Ik zou niet moeten plooien voor de band, enkel omdat zij geld hebben.”

De zangeres hoopt dan ook dat de groep (nog eens) van naam zal veranderen, zodat zij als enige Lady A kan blijven gebruiken.

