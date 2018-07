Streamingrecord voor Drake's album Scorpion DBJ

01 juli 2018

12u00

Het album Scorpion van Drake zorgt voor streamingrecords. Wereldwijd is het album in één dag meer dan 170 miljoen keer gestreamd op Apple Music. Volgens Billboard wordt 'Scorpion' op dit platform tweemaal zoveel gestreamd als Drake's vorige album 'More Life'.

Drake bracht Scorpion vrijdag uit. Het album telt 25 nummers. De plaat bevat zijn al uitgebrachte hits 'God's Plan', 'I'm Upset en Nice For What' en drie nummers met gastbijdragen. Jay-Z is te horen op Talk Up en Static Major. Ty Dolla Sign is te horen op 'After Dark'. De opvallendste gast is Michael Jackson, die terugkomt op 'Don't Matter To Me'.