Straks in je huiskamer: Clouseau blikt eerste 4D-videoclip van Benelux in Isabelle Deridder

08 januari 2020

32 camera's die Koen en Kris Wauters filmen in een ronde 'green key'-studio. Het zag er ietwat vreemd uit, maar het eindresultaat is een primeur van formaat. De broers zijn de eersten in de Benelux die een videoclip inblikken in 4D. "Via een app Clouseau zien optreden op je kookeiland? Binnenkort kan het."

Normaal gesproken is De Effenaar in de Nederlandse stad Eindhoven een traditioneel concertgebouw, maar daar was gisteren niets van te merken. Eén van de muziekzalen was voor de gelegenheid immers omgetoverd tot een heuse 4D-studio, waar Clouseau en de crew van Dutch Rose Media neerstreken om de revolutionaire video voor hun volgende single 'Wereld die nooit vergaat' op te nemen. "Het verschil met een traditionele 'green key'-studio - waarin je voor een vlakke, groene achtergrond staat - is dat wij in een ronde studio werken, met 32 camera's", legt Casper Moerkerk van Dutch Rose Media uit. "Wanneer je dan het groene wegfiltert en Clouseau overhoudt, heb je een virtuele versie van de broers. Het uiteindelijke doel is een clip in augmented reality (AR). Dan kan je die virtuele versies van Koen en Kris overal in het echte leven hun ding laten doen."

"Hoe het eindresultaat er precies zal uitzien? Da's voor ons ook nog een verrassing", lacht Kris. "Begin maart zullen we het weten, want dan wordt onze videoclip op de wereld losgelaten. Die kan je bekijken door een app te downloaden op je gsm, waardoor je ons ziet spelen. Dat livegebeuren kan dus echt overal: in je slaapkamer, op je kookeiland, op je salontafel, in de sportzaal... Door de gebruikte technologie kan je bovendien rondom ons lopen met je smartphone. Iedereen die zich dan binnen het beeld van je camera bevindt, is in één klap ook aanwezig in onze clip. Daarnaast is het grappig dat je ook kan spelen met onze lengte: je kan het levensecht houden, maar je kan ons ook heel klein maken. Ideaal als je eens wil zien of we nog niet kaal zijn", knipoogt Kris.

Vliegende lyrics

Alsof dat nog niet straf genoeg is, beloven de broers om nog meer visuele hoogstandjes toe te voegen. "Onze AR-beleving wordt gecombineerd met tekeningen. Daarbij komen wellicht ook onze teksten, die als het ware in de ruimte zullen rondvliegen", legt Koen uit.

Dat zo'n clip opnemen een serieuze sprong in het onbekende is, weten Koen en Kris maar al te goed. "Maar we vonden het gewoon heel tof dat we deze kans kregen", zegt Kris. "Het idee komt van onze platenbaas, maar we waren er zelf ook onmiddellijk door geprikkeld. Geef toe: iets coolers dan augmented reality kan je momenteel toch niet bedenken? Toen wij voor de eerste keer een demonstratie zagen, wisten we niet goed waar we het hadden. Zo spectaculair! En als je dan op zo'n toffe en innovatieve manier je nieuwe muziek kan laten horen, waarom zou je dat dan niet doen?"

Al wil het duo hun fans wel meteen geruststellen. "Hoewel de kijker via 4D deel kan uitmaken van ons optreden, is het uiteraard niet de bedoeling dat dit onze traditionele concerten vervangt", aldus Koen. "Vanaf maart beginnen we aan een echte tournee, met onze band. Wie ons in levenden lijve aan het werk wil zien, krijgt daar dus zeker nog de kans toe."