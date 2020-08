Straffe prestatie: Will Tura komt op 1 binnen in Ultratop met jubileumbox TDS

07 augustus 2020

13u46

Bron: Universal 0 Muziek Een straffe prestatie, anders kan je het niet omschrijven. Will Tura - die op 2 augustus 80 jaar werd - scoort met de jubileumbox ‘Tura 80’. De verzameling is zijn derde plaat op nummer 1 sinds 1995, en ook al zijn 18de album binnen de top 10.

Will Tura bereikte op zondag 2 augustus de gezegende leeftijd van 80 lentes. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Vlaanderen zat afgelopen zondag aan zijn radio, tv of smartphone gekluisterd om de programma’s op Eén, VTM en Radio 2 te volgen. Will staat dan ook al meer dan 6 decennia aan de top van de Vlaamse showbiz en is hij zonder meer de grootste Vlaamse zanger die ons land ooit heeft voortgebracht. Hij nam liefst 720 nummers op.

Naar aanleiding van zijn verjaardag bracht Universal de box ‘Tura 80’ uit. Deze bevat 80 liedjes die stuk voor stuk tot het collectieve geheugen behoren en die iedereen moeiteloos kan meezingen. Van zijn grote doorbraak ‘Eenzaam zonder jou’ over de grote successen uit de Jaren 60 en 70 tot de revival met de komst van VTM eind jaren 80 en 90. De laatste jaren heeft Will zich vooral ontwikkeld tot een begenadigde chansonnier. Live mag hij het momenteel rustiger aan doen, maar componeren doet hij nog elke dag. Zo schreef hij samen met Steve Willaert de muziek voor de succesmusical 40-45.

De keizer van het Vlaamse lied wordt tevens de op één na oudste levende artiest ooit op 1 in de albumchart, na Leonard Cohen. Die was 82 jaar toen ‘You Want It Darker’ in 2016 op 1 binnenkwam in de Ultratop.

