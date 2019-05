Sting steunt klimaatjongeren en wil hen zelfs ontmoeten

JOLE

24 mei 2019

12u46

Bron: VTM NIEUWS 2

De Britse popster Sting steunt de klimaatjongeren, dat heeft hij gezegd tijdens een interview met VTM NIEUWS. Aanleiding is zijn nieuwste album “My Songs” dat vandaag uitkomt. Op die plaat staan negentien van zijn bekendste songs, allemaal lichtjes herwerkt. Maar Sting schrijft ook nummers over het klimaat en steunt de jongeren die opkomen voor onze planeet. “Het is hun wereld, ze hebben alle recht om te protesteren. Ik ga met hen akkoord”, aldus de zanger. Op de vraag of hij de klimaatjongeren wil ontmoeten zei Sting dat dat zeker zal gebeuren. “Iedereen weet hoe ik hierover denk. Ik voer deze strijd al 30 jaar.”