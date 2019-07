Sting cancelt optreden op Gent Jazz vanavond: “Verboden door de dokter” TK

08 juli 2019

19u12 50 Muziek Slecht nieuws voor fans van Sting die de artiest vanavond aan het werk wilden zien op Gent Jazz. De muzikant heeft zijn optreden geannuleerd op doktersvoorschrift.

“We hebben zopas het slechte nieuws vernomen dat Sting op doktersvoorschrift vanavond niet langer mag spelen”, meldt Gent Jazz op sociale media. “Daarom zijn we helaas genoodzaakt de show van vanavond 8 juli te annuleren.” In het officiële statement van Sting staat te lezen dat de zanger van zijn dokter te horen kreeg dat hij niet mag optreden vanavond.

Wat er precies aan de hand is met Sting, is niet duidelijk. De organisatie belooft snel meer informatie te verspreiden over de terugbetaling van de tickets. Het festival gaat gewoon wel door. Vanavond staat Novastar nog op het programma. De 6.000 tickets voor het concert waren in geen tijd uitverkocht.