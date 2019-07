Sting annuleert extra concerten SD

10 juli 2019

13u34

Bron: ANP 0 Muziek Nadat hij eerder al zijn optreden op Gent Jazz gecanceld heeft wegens gezondheidsproblemen, zegt de Britse zanger Sting (67) nu ook twee extra concerten af. Zijn optreden op het Nederlandse festival Bospop zondag zou voorlopig wel doorgaan.

Via zijn website laat Sting weten dat hij zijn concerten op donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli in Duitsland en Tsjechië moet afzeggen. “Sting voelt zich niet goed en volgt de orders van de dokter”, staat er te lezen. “Hij betreurt oprecht de teleurstelling van de fans en de overlast.” Wie al een ticket had voor een van de shows, kan wel een terugbetaling krijgen.

Zondag staat Sting geprogrammeerd op het festival Bospop in het Nederlandse Weert. De organisator laat weten ervan uit te gaan dat de zanger dan weer beter is. “Sting wordt op Bospop verwacht. Hij is nu niet fit en heeft op doktersadvies een aantal shows moeten afzeggen, maar we staan in nauw contact met zijn management en horen dat Sting ervan uitgaat dat hij zondag na een aantal dagen rust zijn tournee kan hervatten. De hoop is dat hij genoeg rust krijgt om aan te sterken”, laat organisator Koen Klomp weten.