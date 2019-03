Stijn Van de Voorde en Thibault Christiaensen in het spoor van Kurt Cobain, Joey Ramone en Ian Curtis SD

29 maart 2019

14u08

Vanaf dinsdag 2 april kan je op VRT NU kijken naar de driedelige videoreeks 'Rock 'n' Roll High School' met Stijn Van de Voorde (41) en zijn StuBru-collega en Equal Idiots-muzikant Thibault Christiaensen (23). Het duo trok op muzikale roadtrip naar de thuishavens van Kurt Cobain, Joey Ramone en Ian Curtis.

Stijn Van de Voorde en Thibault Christiaensen trekken in ‘Rock ‘n’ Roll High School’ naar Seattle (Kurt Cobain, Nirvana), New York (Joey Ramone, Ramones) en Manchester (Ian Curtis, Joy Division). Daar gaan ze op zoek naar waar de rockhelden opgroeiden, wat er daar nu nog van nog overblijft en waarom die muzikanten zo'n blijvende indruk nagelaten hebben.

Kurt Cobain in Seattle

Stijn en Thibault bezoeken het houthakkersstadje Aberdeen, waar Kurt Cobain opgroeide. Ze ontmoeten er onder andere de eerste drummer van Nirvana. Via Olympia, waar Cobain zijn bekendste nummers schreef, gaat de reis verder naar Seattle, waar ze ontdekken waar de frontman van Nirvana zijn (laatste) dagen doorbracht.

Joey Ramone in New York

In de New Yorkse wijk Queens bezoeken Stijn en Thibault de buurt waar Joey Ramone opgroeide. Thibault speelt mee in een all-female Ramones-coverband en krijgt een punk-makeover van Stijn. De twee brengen een gift mee naar de laatste rustplaats van Ramone.

Ian Curtis in Manchester

In het derde deel van de videoreeks bezoeken Stijn en Thibault Macclesfield, de thuishaven van Ian Curtis, die amper 23 jaar werd. Ze ontmoeten ook bassist Peter Hook en Natalie Curtis, de dochter van.

‘Rock ‘n’ Roll High School’ is vanaf dinsdag 2 april op VRT NU te zien. Op vrijdag 5 april vindt er een gitaarrrock-feestje - ‘Rock ‘n’ Roll High School - The Party’ - plaats in De Casino in Sint-Niklaas. Thibault Christiaensen & Stijn Van de Voorde, Eppo Janssen en Katia Vlerick zijn de dj’s van dienst.