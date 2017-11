Stijn Meuris stopt tijdelijk met zingen Jolien Boeckx

Stijn Meuris gaat tijdelijk stoppen met muziek. Dat heeft hij zelf gezegd in een interview met Het Belang van Limburg. Reden is zijn nieuwe theaterreeks 'Tirade 2.017', waarin hij met een lach zijn persoonlijke zeg doet over het voorbije jaar en de politiek.

In februari dit jaar verscheen zijn album 'Vigilant' nog. Maar een opvolger zit er niet direct in... "Ik ga stoppen met muziek voor een lange tijd. Hoelang weet ik niet, maar dat is zo beslist. Het had geen impact meer, ondanks alle inspanningen en kwaliteit", vertelt hij in het interview met de Limburgse krant. "Mijn teksten op de laatste twee platen waren heel maatschappelijk, maar ze hebben geen deining veroorzaakt. Bij mij is dat écht een punt. Als dat discours wegvalt, hoeft het niet meer. Ik had geen zin meer om met een topploeg in derde nationale te spelen. Tirade is een duidelijke een-op-een strijd. En daarin krijg ik mijn boodschap wel nog in een discours."

Eind vorig jaar stond Meuris voor het eerst op de planken met 'Tirade'. Het idee om eens volledig zijn mening te geven over de politiek in België spookte al langer in zijn hoofd. Meuris begon met vier avonden, al snel werd het een reeks van 14 uitverkochte optredens.