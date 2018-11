Stijn Meuris plant een comeback van Noordkaap DBJ

28 november 2018

12u16

Muziek Stijn Meuris (53) plant een comeback met zijn band Noordkaap. Hij schat dat hij in het voorjaar van 2020 opnieuw zal toeren, dat vertelt hij in de podcast van Alex Agnew.

Stijn Meuris won met zijn band Noordkaap Humo’s Rock Rally in 1990. De band scoorde hits met nummers als ‘Ik hou van u’, ‘Wat is Kunst?’ en ‘Satelliet Suzy’. Wie de groep nooit aan het werk zag of heimwee heeft naar de jaren ‘90, kan vanaf 2020 terug naar de band gaan kijken. Dat heeft de Limburgse zanger gezegd in de podcast van Alex Agnew. “Het wordt muziek met stevige elektrische gitaren en mooie decors, aangepast aan de tijd”, vertelt Meuris. “Want daarover ging Noordkaap destijds, we doen dus niet strijkers of iets dergelijks. Het wordt een frontale aanval op alle sensoren, pure rockmuziek.”

In welke bezetting de reünie zal gebeuren is nog niet duidelijk, er zijn over de jaren namelijk een heleboel muzikanten verbonden met de band. “Er zijn er eigenlijk maar twee die het hele parcours van Noordkaap hebben afgelegd”, zegt Meuris. “Dat zijn gitarist Lars Van Bambost en ik.” De groep is gestopt in 2000 en won in 1990 Humo’s muziekwedstrijd, dat is in 2020 dertig jaar geleden.