Exclusief voor abonnees Stijn Meuris over reünie van Noordkaap: “Beter dan toen is het nooit geworden” Sander Van Den Broecke

02 november 2019

06u00 0 Muziek Noordkaap is weer samen, de groep die in de jaren 90 hit na hit scoorde in 'De Afrekening' van StuBru. Hun wederoptreden in de AB in april - nu al twee shows - wordt een meezingfestijn voor de middelbare leeftijd. Tien jaar heeft de band bestaan, en toen leek het op. Te veel gespeeld, te veel geruzied, te veel Stijn Meuris (54) misschien ook. Het was druk in Leuven, maar ook in zijn kop, en dat is het altijd gebleven. "Maar ik ben nu veel rustiger dan toen."

Misschien hebt u gelachen toen u de zin hierboven las, of de wenkbrauwen gefronst. "Stijn Meuris rustiger? Tarara!" Als de zanger de media haalt, dan is het meestal omdat hij nog eens vulkanisch kwaad is geworden, of omdat hij de schoolmeester in zichzelf niet in bedwang krijgt. Maar de man met wie ik twee uur praat over de comeback van Noordkaap, lijkt in niks op die driftkikker die zo graag zijn ongenoegen over politiek en maatschappij uitstort. Hij is rustig, minzaam en relativeert zichzelf voortdurend. Op de tape van het gesprek staat niet één stemverheffing. Het verschil is zo groot dat je begint te denken dat die kwaaie betweter misschien een typetje is. "Dat is het zeker niet", zegt hij. "Die verontwaardiging is echt. Maar het is maar één stukje van wie ik ben. In wezen ben ik een heel positieve, verdraagzame mens, dat zal iedereen die me kent ook bevestigen. Maar als ik ergens ontevreden over ben, dan zeg ik dat meteen en heel duidelijk. En soms is dat té."

