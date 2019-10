Stijn Meuris mag radiozender Willy mee aftrappen: "Mijn eigen muziek draaien? Nee, al jeukt het een beetje" Jacob De Bruyne

11 oktober 2019

00u00 0 Muziek Vandaag gaat Vandaag gaat Willy in de digitale ether. De nieuwe radiozender aan de Medialaan in Vilvoorde richt zich op de niet meer zo jonge rockfans en zet daarvoor een bataljon bekende rockers achter de microfoon. Eén van hen is Stijn Meuris (54), sinds kort weer frontman van Noordkaap. Hij heeft elke vrijdagmiddag een show. "Ik mis tegenwoordig vuur op de radio."

'Meurissey' heet het programma van Stijn Meuris op Willy. Een knipoog naar Morrissey, de ietwat geflipte zanger van de alternatieve eighties-rockgroep The Smiths. "Een woordspeling die te flauw was om te laten liggen", lacht Meuris. "Maar ik ben uiteraard ook grote fan van The Smiths. Zij zullen zeker te horen zijn in het programma, naast heel wat andere bands uit die periode zoals The Cure, U2, Iggy Pop, The Pretenders en noem maar op. Maar laat het duidelijk zijn: ik ga geen alternatieve undergroundradio maken. Alle songs die ik draai, zullen de meeste mensen kennen."

Billie, de nieuwe Madonna

Daar zullen volgens Meuris ook nieuwe songs bijzitten. "Neem bijvoorbeeld Billie Eilish. Ik heb haar op Pukkelpop gezien en was in het begin - zoals de meeste mensen - wat argwanend, maar wat een fantastische muziek maakt dat kind! En ze schrijft uitstekende teksten. Voor mij is Billie Eilish de nieuwe Madonna, ook haar zal ik draaien in de show."

Willy wil de zwevende luisteraar bereiken: 35-plussers die houden van muziek, maar hun gading niet meer vinden in het hedendaagse radiolandschap. Geen top 40-hits, maar het betere en nostalgische gitaarwerk. Stijn Meuris is zo iemand. "Ik mis het vuur waarmee radiopresentatoren over muziek kunnen praten", zegt hij. "Iemand die zegt: 'Hou nu allemaal even je klep en luister naar deze gitaarsolo'. Presentatoren en hun muziekkeuze zijn net wat de radio extra heeft ten opzichte van online muziekdiensten zoals Spotify of YouTube. Ik heb de indruk dat er een inflatie is aan kwaliteit op de radio. Bij Willy staat de muziek altijd centraal."

Mooi eerbetoon

Ook de naam van de zender ademt muziek. Daarvoor werd inspiratie gehaald bij Willy Willy, de rockgitarist van The Scabs die dit jaar overleed aan de gevolgen van kanker. Het eerste nummer dat op de zender gespeeld zal worden, is zijn lievelingsnummer: 'All the Young Dudes' van Mott the Hoople. "Ik kende Willy persoonlijk en schrok heel hard toen ik hoorde over zijn ziekte", aldus Meuris. "Maar naast een mooi eerbetoon vind ik het ook een heel sterke naam voor een radiostation. Het is misschien een wat vreemde naam op het eerste gezicht, maar langs de andere kant klinkt Joe al lang niet meer vreemd."

Willy zal enkel digitaal te beluisteren zijn. Via het internet en ook via DAB+, het digitale zusje van FM-radio. Maar op de klassieke FM-band zal je er dus tevergeefs naar zoeken. "Ik geef toe dat het aantal luisteraars misschien niet door het dak zal gaan, maar ze hebben mij er wel van kunnen overtuigen dat het de toekomst is", aldus de muzikant. "Toen destijds de cd's op de markt kwamen, dacht ik ook dat het járen zou duren voor vinylplaten zouden verdwijnen, maar in een jaartje was dat gepiept." Of Meuris tot slot ook zichzelf zou draaien? "Neen, dat niet. Ik heb toch nog een béétje ethisch besef over. Al moet ik toegeven dat het toch een beetje jeukt", lacht hij.

Zo klinkt de eerste uitzenddag van Willy

Willy is vanaf vandaag te beluisteren en de hele week door is er muziek, maar vooralsnog zal er enkel op vrijdag radio worden gemaakt door de presentatoren. Vanmorgen start eerst Sofie Engelen (7-10 uur), gevolgd door komiek Iwein Segers (10-13 uur). Stijn Meuris (13-15 uur) neemt de namiddag voor zijn rekening, waarna Annelies Orye het van 15 tot 18 uur overneemt. Tussen 18 uur en 19 uur neemt tv-maker Tim Van Aelst plaats achter de microfoon. Cedric Maes, gitarist bij The Sore Losers, zet als eerste de vrijdagavonden bij Willy in (19-20 uur), tot Ruben Block van Triggerfinger overneemt in november. Onder de noemer 'Free Willy' sluit de zender op vrijdag af met een blok voor jong talent, met onder andere livesessies.