Stevie Nicks wordt (alweer) gehuldigd in de Rock and Roll Hall of Fame

29 maart 2019

Vandaag wordt Stevie Nicks voor de tweede keer geëerd in de Rock and Roll Hall of Fame. Na de eerste inhuldiging met haar band Fleetwood Mac, wordt ze nu ook als soloartieste opgenomen in het befaamde museum. Nicks is hierbij de eerste vrouw die voor een tweede keer ingehuldigd wordt en schrijft hiermee rock and roll-geschiedenis. Tijd om enkele feiten op een rijtje te zetten.