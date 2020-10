Stevie Nicks en Dave Grohl brengen samen muziek uit MVO

09 oktober 2020

17u50

Stevie Nicks, Dave Grohl en Dave Stewart brengen samen nieuwe muziek uit. De bandleden van respectievelijk Fleetwood Mac, Foo Fighters en Nirvana en de Eurythmics brengen samen de plaat 'Show Them The Way' uit.

Daarbij zal Nicks zingen, Grohl de drums bespelen en Stewart gitaar spelen. Het is voor Nicks de eerste plaat die ze in zes jaar uitbrengt. Ze schreef het nummer vlak na de voorverkiezingen, toen Barack Obama en Hillary Clinton het tegen elkaar opnamen. “Ik heb het tot nu toe nooit opgenomen. Nu voelde ik dat de tijd daar was”, vertelt ze.

Eerder werkten Grohl en Nicks al samen aan de plaat You can’t fix this. Op 21 en 25 oktober is Nicks’ concert 24 Karat Gold in de Nederlandse bioscopen te zien.