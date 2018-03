Steven Tyler van Aerosmith gaat solo op tournee KDL

20 maart 2018

10u40

Bron: Belga 0 Muziek Op 26 maart wordt hij zeventig jaar, maar dat houdt S teven Tyler niet tegen om niet met Aerosmith, maar solo op tournee te gaan.

Tyler zal van 12 mei tot 7 augustus samen met de Loving Mary Band aan zijn zijde door de Verenigde Staten, Canada en Europa touren. Een optreden in België zit er niet in. De zanger van Aerosmith zal van de gelegenheid gebruik maken om zijn solo-album 'We're All Somebody From Somewhere' aan te prijzen.