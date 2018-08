Steven Tyler boos dat Aerosmith-nummers gebruikt worden op events van Trump TK

23 augustus 2018

11u16

Bron: Belga 0 Muziek Frontman Steven Tyler van de Amerikaanse rockband Aerosmith heeft president Donald Trump opnieuw aangemaand om de songs van zijn groep niet meer te spelen bij politieke bijeenkomsten.

Het gebruik van de muziek geeft de verkeerde indruk dat de zanger achter het beleid van de president staat, klinkt het in een verzoekbrief van Tylers advocate, die ook doorgestuurd werd naar de media. Aanleiding deze keer waren opnames op het internet van een toespraak van Trump in Charleston, waarbij de song 'Livin' on the Edge' werd gespeeld.

In 2015 had Tyler al tweemaal via zijn advocate bezwaar laten aantekenen tegen Trump, die toen nog als presidentskandidaat zijn muziek bij verkiezingscampagnes had gebruikt. Toen ging het om de song 'Dream On'. Dat de president zich niets aantrekt van auteursrechten maakt de zaak nog flagranter, klinkt het in het huidige schrijven.

Tyler (70) schreef op Twitter dat zijn ergernis niets met zijn persoonlijke politieke opvattingen te maken heeft. "Nog voor het aantreden van de huidige regering heb ik er voor gevochten om auteursrechten en songwriters te beschermen", aldus de muzikant.