Stembanden van voormalig Fleetwood Mac-gitarist Lindsey Buckingham beschadigd door hartoperatie

09 februari 2019

02u19

Voormalig Fleetwood Mac-gitarist Lindsey Buckingham heeft vorige week met spoed een openhartoperatie ondergaan. Daarbij raakten zijn stembanden beschadigd. Dat heeft zijn vrouw vrijdag meegedeeld op zijn Facebookpagina.

“Hij herstelt nu thuis en sterkt elke dag aan”, meldt echtgenote Kristen Buckingham. “Hij en zijn hart stellen het goed, maar bij de operatie raakten zijn stembanden beschadigd. Het is nog onduidelijk of het om permanente schade gaat, maar we hopen van niet.” De geplande soloshows worden voorlopig uitgesteld, zegt ze nog.

Met haar bericht willen Kristen en haar man fans aansporen om preventief hulp te zoeken voor hartproblemen. Lindsey’s vader en broer stierven op respectievelijk 56-jarige en 46-jarige leeftijd aan hartfalen. “Als iemand ook maar de minste symptomen ervaart, moedigen we je aan om de hulp van een arts te zoeken”, schrijft ze.

Ruzie

Lindsey Buckingham stond in januari 2018 voor het laatste samen met Fleetwood Mac op de planken tijdens het Grammy MusiCares-event in New York. Twee dagen later werd hij uit de groep gezet. Volgens de gitarist was dat het gevolg van een dispuut met medebandlid en Fleetwood Mac-zangeres Stevie Nicks. Buckingham daagde de band voor de rechter wegens contractbreuk en deelde in december mee dat de zaak in der minne geregeld was.

“Het voorbije jaar was op zijn zachtst gezegd een erg stressvol en moeilijk jaar voor onze familie”, aldus Kristen Buckingham in haar Facebookbericht. “Maar ondanks dit alles, overwint onze dankbaarheid voor het leven alle obstakels waar we momenteel voor staan. We prijzen ons zo gelukkig dat hij leeft.”