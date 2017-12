Status Quo eerste naam van metalfestival Alcatraz sam

Status Quo in Tienen in 2012. Muziek Hardrock- en metalfestival Alcatraz maakt de eerste naam bekend voor de editie van 2018. Het gaat om de Britse oerrockers van Status Quo, die geprogrammeerd staan op vrijdag 10 augustus.

Het Kortrijkse festival, dat vorig jaar zijn tiende verjaardag vierde met een extra dag én een tweede podium, blijft zo een driedaags evenement. Het gaat door van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus, vermoedelijk opnieuw op het terrein van sportcampus De Lange Munte.

Elektrisch

Status Quo kondigde enkele jaren geleden een afscheidstournee aan, waarna de elektrische instrumenten zouden ingeruild worden voor akoestische gitaren. Hoewel de groep nu inderdaad optreedt met een 'AQUOSTIC Tour', gaat ze ook gewoon lekker elektrisch door onder de vlag 'PLUGGED IN - Live and Rocking!' Het is, gelukkig voor de hardrockers in Kortrijk, die show die naar Alcatraz komt.

AFP De vorig jaar overleden Rick Parfitt (links) met Francis Rossi in 2009 op het festival van Glastonbury.

Populair

Status Quo is bekend van hits als ‘Rockin’ All Over the World’, ‘In the Army Now’, ‘Down Down’ en ‘Whatever You Want’, en verkocht al meer dan 100 miljoen platen. Zanger en gitarist Francis Rossi (68) begon al in 1962 met zijn band The Scorpions, die later werd omgedoopt tot The Spectres en nog later tot Status Quo. De groep werd in de jaren zeventig enorm populair en heeft nog altijd een grote schare hondstrouwe fans. Het laatste Belgische optreden was aanvankelijk in juli vorig jaar gepland op de Leuvense Oude Markt, maar afgelopen zomer speelde de band ook nog op Suikerrock in Tienen.

