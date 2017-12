Status Quo eerste headliner metalfestival Alcatraz, Behemoth lekt andere bands dag te vroeg Steven Alen

20u42 2 Bollen Status Quo in Tienen in 2012. Muziek Hardrock- en metalfestival Alcatraz maakt de eerste headliner bekend voor de editie van 2018. Het gaat om de Britse oerrockers van Status Quo, die geprogrammeerd staan op vrijdag 10 augustus. Normaal zou het festival morgen nog 17 namen bekendmaken, maar die lekten al uit door een Facebookbericht van de Poolse death- en blackmetalgrootheid Behemoth.

Het Kortrijkse festival, dat afgelopen zomer zijn tiende verjaardag vierde met een extra dag én een tweede podium, blijft zo een driedaags evenement. Het gaat door van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus, vermoedelijk opnieuw op het terrein van sportcampus De Lange Munte.

AFP De vorig jaar overleden Rick Parfitt (links) met Francis Rossi in 2009 op het festival van Glastonbury.

Elektrisch Quo

Status Quo kondigde enkele jaren geleden een afscheidstournee aan, waarna de elektrische instrumenten zouden ingeruild worden voor akoestische gitaren. Hoewel de groep nu inderdaad optreedt met een 'AQUOSTIC Tour', gaat ze ook gewoon lekker elektrisch door onder de vlag 'PLUGGED IN - Live and Rocking!' Het is, gelukkig voor de hardrockers in Kortrijk, die show die naar Alcatraz komt.

Populair

Status Quo is bekend van hits als ‘Rockin’ All Over the World’, ‘In the Army Now’, ‘Down Down’ en ‘Whatever You Want’, en verkocht al meer dan 100 miljoen platen. Zanger en gitarist Francis Rossi (68) begon al in 1962 met zijn band The Scorpions, die later werd omgedoopt tot The Spectres en nog later tot Status Quo. De groep werd in de jaren zeventig enorm populair en heeft nog altijd een grote schare hondstrouwe fans. Het laatste Belgische optreden was aanvankelijk in juli vorig jaar gepland op de Leuvense Oude Markt, maar afgelopen zomer speelde de band ook nog op Suikerrock in Tienen.

Andere bands

Een dag vroeger dan gepland zijn ook 17 andere namen bekend, dankzij een flater van het socialmediateam van Behemoth. De Poolse band wordt ook een van de grote namen op Alcatraz, dat weer alle genres binnen de hardrock en metal aan bod lijkt te laten komen. Naast Behemoth tekenen Satyricon, Alcest en Primordial voor de duistere noten, terwijl industrialband Ministry het beloofde pensioen maar blijft uitstellen.

photo_news Sepultura

Naast beukers als Napalm Death, Sepultura en Municipal Waste staat een hardrockband als Mr Big, bekend van de akoestische hit To Be With You. Showworstelaar Chris Jericho komt langs met zijn band Fozzy, terwijl ex-Manowar-gitarist Ross the Boss de klassiekers van zijn voormalige band komt spelen zónder geoliede basten.

Powermetalband Battle Beast trekt weer ten strijde met zangeres Noora Louhimo, terwijl de Duitsers van Orden Ogan er een streep folkmetal door jagen. Hardcorefans kunnen terecht bij Nails, liefhebbers van oldschool deathmetal bij Gruesome en thrasfans bij Crisix. De meest onleesbare naam - dat hoort er nu eenmaal bij - is Ufomammut, een Italiaans doommetaltrio.

rv

De voorverkoop start morgen.

rv