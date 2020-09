Stan Van Samang spreekt publiek toe tijdens eerste concert na gelekte foto’s: “Grond onder mijn voeten zakte weg” MVO

18 september 2020

21u55 0 Muziek Stan Van Samang (41) speelde vandaag zijn eerste concert nadat er naaktfoto’s van hem lekten op het internet. Hij verontschuldigde zich bij zijn publiek: “Het is nooit mijn bedoeling geweest om te choqueren.”



“Ik heb vreemde tijden achter de rug. De grond onder mijn voeten zakte weg”, vertelde Stan aan zijn publiek. “Maar er is maar één manier om ermee om te gaan: doorgaan. Ik ben oerdom geweest. Het spijt me als je dingen hebt gezien. Het is nooit mijn bedoeling geweest om te choqueren.”

Stan Van Samang kwam als eerste naar voren als één van drie getroffen partijen. Hij diende klacht in tegen onbekenden. In een persbericht waarschuwde de zanger vooral de jeugd om zeer voorzichtig om te springen met intieme beelden. Onze expert justitie, Faroek Özgünes, waarschuwt bovendien dat iedereen die de foto’s verspreidt strafbaar is. Wie dat alsnog doet, riskeert tot vijf jaar cel en een geldboete tot 10.000 euro. Sinds 1 juli is er ook de wet tegen wraakporno: die maakt het voor slachtoffers mogelijk om de verdere verspreiding van die beelden tegen te gaan.