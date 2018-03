Stan Van Samang, Bart Kaëll en Tom Dice zoeken collega's voor nieuw WK-lied SD

07 maart 2018

14u48

Bron: LIVE Entertainment 0 Muziek Na de heisa rond Damso lanceert productiehuis LIVE Entertainment (de stal van onder andere Bart Kaëll, Frantzis, Garry Hagger, Lisa, Stan Van Samang, Tom Dice en Udo) een oproep aan alle Belgische artiesten om de creatieve krachten te bundelen en samen een Rode Duivel lied te maken en te zingen. "Laten we tonen dat we allemaal samen achter de Rode Duivels staan!", klinkt het.

"Kan de Voetbalbond nu nog geloven dat alle weldenkende vrouwen en mannen, supporters en sponsors van de Rode Duivels straks het lied van Damso uit volle borst zullen meezingen?" Dat is de vraag die het productiehuis zich vandaag stelt.

"Elke artiest mag zingen hoe en wat hij wil en iedereen is vrij om zijn favoriete zanger, groep of muziek te kiezen, maar de keuze van de Voetbalbond voor een nationaal Rode Duivel lied moet toch verbinden in de plaats van te verdelen?"

Dat Damso verdeelt in de plaats van verbindt, alvorens het Rode Duivel lied überhaupt geschreven is, is nu wel pijnlijk duidelijk geworden. "Dat is heel jammer en dat moet anders kunnen", vinden ze bij LIVE Entertainment.

"Welke Belgische artiesten en muzikanten willen meewerken aan een nieuw voetballied waar de waarden respect en diversiteit key zijn? Een nieuwe, nog te schrijven, song waarin SAMEN gewerkt wordt. Een lied dat we straks massaal SAMEN kunnen meezingen", klinkt het in de oproep.

LIVE Entertainment is onder andere organisator van Marktrock en is verantwoordelijk voor de boekingen van topartiesten als Bart Kaëll, Frantzis, Garry Hagger, Lisa, Stan Van Samang, Tom Dice en Udo.



Onder andere de Vrouwenraad, staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) vinden het onaanvaardbaar dat iemand als Damso, gekend voor zijn grof en seksistisch taalgebruik, als officiële muzikale vaandeldrager ons land zou vertegenwoordigen.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) liet al weten dat ze open staat voor een gesprek met haar partners en sponsors over de WK-hymne van de Rode Duivels voor het WK in Rusland komende zomer.