Stad Brussel zet carrière van Helmut Lotti in de bloemetjes TK

21 september 2018

Bron: Belga 5 Muziek De Gentse zanger Helmut Lotti wint dit jaar de Intergenerationele Prijs van de stad Brussel, die zijn bijna 20 jarige carrière in de bloemetjes willen zetten. De prijs wordt volgende woensdag uitgereikt in het Vaudevilletheater in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen.

Lotti zal de prijs krijgen van eerste schepen Alain Courtois, in naam van het Brusselse college. Met de prijs wil de stad een persoon eren die de solidariteit tussen de verschillende generaties belichaamt. De keuze voor Helmut Lotti werd gemotiveerd door zijn internationale bekendheid, zijn populariteit bij zowel de Vlamingen als de Franstaligen in ons land en zijn engagement bij Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

De Intergenerationele Prijs van stad Brussel ging vorig jaar naar Frank Michael, de Luikse zanger van Italiaanse afkomst. In 2016 won Will Tura de prijs.

Nieuw album

Tijdens de ceremonie zal Lotti enkele van zijn bekende hits zingen, en ook in avant-première zijn nieuwe album "Soul Classics in Symphony" voorstellen. Dat album komt op 28 september uit.

Van 17 november tot 29 december trekt Lotti met zijn nieuwe plaat door het land, met optredens in Atwerpen, Oostende, Gent, Charleroi, Luik, Brussel en Hasselt. Met 'Soul Classics in Symphony', zijn eerste album sinds 'Time to Swing' in 2008, grijpt Lotti terug naar de grote soulklassiekers, en brengt hij ook drie nieuwe eigen nummers.