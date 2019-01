Staat Spring binnenkort terug in het Sportpaleis? “Bij 100.000 likes wil ik daar ernstig over nadenken” KD

21 januari 2019

14u38 0 Muziek Keert Spring een jaar na ‘Throwback Thursday in het Sportpladijs’ terug naar het Sportpaleis? Fans azen er alleszins op en proberen 100.000 likes te verzamelen om de groep te overtuigen. Leadzanger Jelle Cleymans zegt er ernstig over na te willen denken.

Eind 2017 zorgden de ‘Throwback Thursdays in het Sportpladijs’, de concertreeks voor de twintigste verjaardag van Ketnet met onder andere W817, Spring en Samson & Gert, voor een stevige portie nostalgie. Heel wat fans hopen nu dat Spring dat koud kunstje nog eens over wil doen. Een fan stelde voor om 100.000 likes te verzamelen op de Facebookpagina ‘Concert van Spring in het Sportpaleis’ om de bandleden te overtuigen. Jelle Cleymans heeft al op de actie gereageerd. “Bij 100.000 likes wil ik er zeker eens ernstig over nadenken”, aldus de zanger.

De pagina heeft op een kleine week tijd al meer dan 15.000 likes verzameld. Met zoveel fans kan het Sportpaleis al aardig gevuld worden.