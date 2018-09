Staande ovatie van de jury, maar mag Nederlandse Glennis Grace naar finale 'America's Got Talent'? Suzanne Borgdorff TK

12 september 2018

07u00

Bron: AD.nl 0 Muziek Glennis Grace (40) haalt opgelucht adem nu haar optreden tijdens de tweede halve finale van America's Got Talent erop zit. De Amsterdamse powerhousezangeres zong vannacht (Nederlandse tijd) ' This Woman's Work' van zanger Maxwell in een bomvol Dolby Theatre in Hollywood. Ze kreeg een staande ovatie van de jury, maar weet pas vannacht of ze ook effectief naar de finale mag.

Het immense podium van America's Got Talent (AGT) voelt inmiddels vertrouwd voor Glennis nadat ze haar auditie, zogenoemde Judge Cut en de kwartfinale ongeschonden overleefde. De zangeres oogde vannacht kalm en zong opnieuw loepzuiver.

Glennis kwam goed voorbereid aan de bak nadat ze zich in Hollywood een dikke week in alle rust op de hysterische show kon voorbereiden. Na de allerlaatste soundchecks toonde ze zich gisteren 'dik tevreden'. Ze oefende haar ballade - die door de producenten werd gekozen - zeker 20 keer voor de draaiende camera's. Of het genoeg is voor een plaats in de finale blijft afwachten. De ruim 12 miljoen Amerikanen die Glennis' show thuis op de bank zagen, kunnen de komende uren op haar stemmen. Donderdagnacht (Nederlandse tijd) wordt duidelijk of ze een stapje dichterbij haar American dream, het winnen van AGT, komt.

Zingende pleegvader

La Grace strijdt nog met tien andere acts om vijf felbegeerde tickets voor de grote finale op 18 september. Als ze die wint, krijgt ze een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas.

Onder de vijf finalisten die zich vorige week al plaatsten, is er één artiest die net als Glennis zingt: pleegvader Michael Ketterer. Hij werd na zijn auditie met de zogenoemde golden buzzer in één ruk naar de halve finale gestuurd. Verder zijn illusionist Shin Lim, stand-up comedian Samuel J. Comroe en acrobatengroep Zurcaroh door. Ook trapeze-act Duo Transcend pakte een finaleticket.