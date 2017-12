Staande ovatie! Thomas Vanderveken blaast publiek omver met zijn pianoconcerto kv

22u56 0 Canvas Muziek Na een jaar oefenen was vanavond voor Thomas Vanderveken (36) hét moment suprême aangebroken: hij speelde 'het pianoconcerto a' van Edvard Grieg samen met Brussels Philharmonic in Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Het concert was volledig uitverkocht.

Thomas Vanderveken maakt voor Canvas een reeks over klassieke muziek. Speciaal voor die reeks probeerde hij op een jaar tijd het erg moeilijke pianoconcerto van Edvard Grieg onder de knie te krijgen. Sinds 8 november was zijn vooruitgang te volgen in het Canvas-programma 'Thomas speelt het hard'.

Vanderveken speelde het laatste concert van de avond. Eerder traden onder andere ook Jef Neve en Eliane Rodrigues, de pianiste die Thomas hielp om zijn stuk onder de knie te krijgen, op.

Hij kondigde eerst zijn voorgangster, de twaalfjarige soliste Hanne Dauwe aan, die het 'vioolconcerto in e opus 64' van Mendelssohn. "En daarna komt er nog een solist, maar dat is eigenlijk geen solist, dat is een jongetje van zeven dat graag piano wilde spelen," zo deelde Vanderveken met de glimlach mee.

Als hij al zenuwachtig was, dan wist de pianist dat goed te verbergen, want hij leek zich prima in zijn sas te voelen achter de piano, gesteund door het filharmonische orkest. Al moest hij na het eerste deel wel even zijn jasje uitgooien en "efkes bijkomen" zei hij. Dat hij eerder deze week nog ziek in bed lag, was echter nergens aan te zien.

Het concert werd live uitgezonden op Canvas.be en op de Canvas-Facebookpagina. Dat zijn prestatie in de smaak viel, was duidelijk. Op Facebook regende het terecht complimentjes voor zijn muzikale voorstelling. "Adembenemend", "at een prestatie", "kippenvel", "meer van dat op VRT", "ontroerend" en "wat een doorzettingsvermogen heeft die Thomas" klonk het onder andere.

Het concert werd op een lang en luid applaus onthaald en zijn elf maanden oude zoontje Otto, was de eerste die zijn zichtbaar opgeluchte papa mocht feliciteren. "Dankuwel, dat is volkomen onterecht, maar het doet wel deugd," reageerde Vanderveken op het applaus.

Samen met Hanne Dauwe en zijn lerares Eliane Rodrigues bracht hij vervolgens nog een klein bisnummertje. Het Brussels Philharmonic sloot de avond af met Jitse Vanhaegenberg, de marimbaspeler die de publieksprijs van 'Speel het hard' won.

Canvas Een blije, opgeluchte Thomas Vanderveken na afloop.