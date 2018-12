Spotify treft schikking voor onbetaalde auteursrechten kv

20 december 2018

23u46

Bron: Belga 0 Muziek Spotify heeft een schikking getroffen met Wixen Music Publishing, de uitgever van artiesten als The Doors, Neil Young, Tom Petty en Rage Against The Machine. Hoewel er geen details zijn bekendgemaakt, ligt het schikkingsbedrag volgens een bron van Variety, een vakblad voor de entertainmentindustrie, ver onder de eis van 1,3 miljard euro.

Wixen Music Publishing beweerde dat Spotify meer dan tienduizend nummers aanbood zonder toestemming en zonder compensatie voor auteursrechten. Het bedrijf daagde de streamingdienst in januari voor de rechter en eiste een schadevergoeding van een kleine 125.000 euro per song. Voor 10.784 nummers kwam het totaal op 1,3 miljard euro.

Beide bedrijven maakten donderdag bekend dat "een breder zakelijk partnerschap" het gevolg is van de schikking. Daarmee zijn de claims van Wixen Music Publishing "eerlijk en redelijk" opgelost en is "over en weer een voordelige relatie voor de toekomst" ontstaan.





Spotify moet auteursrechten betalen aan een individu of een groep zoals een uitgever om een muzieknummer te mogen aanbieden. Het Zweedse bedrijf werd eerder ook al aangeklaagd voor schendingen van het auteursrecht. In 2016 trof Spotify een schikking van 25 miljoen euro met een andere muziekuitgever.