Spotify moet muzikanten meer betalen SI

28 januari 2018

16u30

Bron: ANP 0 Muziek Muzikanten krijgen in de Verenigde Staten voortaan een groter deel van de opbrengst van hun gestreamde liedjes. Auteursrechtenorganisatie Copyright Royalty Board heeft dat bepaald. De uitspraak betekent een fikse tegenslag voor diensten als Spotify, Apple Music en Amazon Music Unlimited, die de makers van liedjes extra moeten gaan compenseren.

Nu krijgen muzikanten nog 10,5 procent van de opbrengsten van de muziekstremmingsdiensten. Dat tarief wordt voor de komende vijf jaar vastgesteld op 15,1 procent.

David Israelite van belangenorganisatie National Music Publishers' Association (NMPA) is blij met de uitspraak. De muziekindustrie in de Verenigde Staten moet het tegenwoordig sterk hebben van de opbrengsten via streamingdiensten, die flink in de lift zitten. De NMPA vond dat muzikanten hier veel te weinig van meeprofiteerden.

Fikse tegenvaller

Voor Spotify betekent het besluit daarentegen een fikse tegenvaller. Het bedrijf klaagde eerder al dat het veel geld misliep door de hoge kosten van muziekrechten.