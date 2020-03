Spotify maakt playlist naar aanleiding van Internationale Vrouwendag: Billie Eilish en Angèle populairst in België

04 maart 2020

18u04 0 Muziek In aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart presenteert Spotify een overzicht van de wereldwijd meest beluisterde vrouwelijke artiesten op het platform. In ons land spannen Billie Eilish en lokaal talent Angèle de kroon als populairste vrouwelijke artiesten.

De Amerikaanse tiener Billie Eilish (18) is niet enkel de populairste vrouwelijke artiest op Spotify van dit jaar tot nu toe, maar met meer dan 10,3 miljard streams ook de populairste van álle artiesten - zowel in ons land als wereldwijd. Ze heeft ruim 60 miljoen maandelijkse luisteraars, haar nummer ‘Bad Guy’ overschreed 1,2 miljard streams en pas nog bracht ze ‘No Time to Die’ uit, het nieuwe Bond-nummer.

In België wordt Billie Eilish op de voet gevolgd door lokaal talent Angèle (24) en door Camila Cabello (23) als meest gestreamde vrouwelijke artiesten. Wereldwijd is dat door Taylor Swift (30) op de tweede plek en Ariana Grande (26) op nummer drie.

Met de hashtags #musicneedswomen lanceert Spotify een campagne die het belang van vrouwen voor de muziek benadrukt. Daarnaast zal er op 8 maart een speciale actie voor Internationale Vrouwendag live gaan op Spotify, vol met door vrouwen gemaakte nummers, playlists, podcasts, en playlist-takeovers door interessante vakvrouwen uit de muziekwereld.

Top-10 meest gestreamde vrouwelijke artiesten op Spotify van het jaar tot nu toe, België:

1. Billie Eilish

2. Angèle

3. Camila Cabello

4. Dua Lipa

5. Tones and I

6. Selena Gomez

7. Ariana Grande

8. Halsey

9. #LikeMe Cast

10. Aya Nakamura

Top-10 meest gestreamde vrouwelijke artiesten op Spotify van het jaar tot nu toe, wereldwijd:

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Halsey

5. Camila Cabello

6. Selena Gomez

7. Dua Lipa

8. Nicki Minaj

9. Karol G

10. Tones and I